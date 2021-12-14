Беглов: Новогодние праздники в Петербурге хочется провести без новых ограничений

«Вакцина от коронавирусной инфекции поступает в город без перебоев. Создан большой ее запас, причем разных видов. У петербуржцев и тех, кто временно работает в нашем городе, есть все возможности сделать прививку. Впереди — новогодние праздники и зимние каникулы. Всем хочется провести их с хорошим настроением и без новых ограничительных мер. А для этого нужно не допустить роста заболеваемости», — сказал 14 декабря губернатор Александр Беглов.

Привиться в Петербурге можно в 190 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из которых прививают в 53 мобильных пунктах вакцинации, развёрнутых в дополнение к основным. На сегодняшний день в Петербурге завершили цикл вакцинации 2,45 млн жителей. Привито 37 942 иностранца.



На фармбазу поступила очередная партия «Спутника V» на 62,4 тысячи комплектов доз и отдельная партия вакцины «Спутник Лайт» на 14,6 тысячи доз, которой будут прививать иностранцев и трудовых мигрантов.

