FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Беглов: Новогодние праздники в Петербурге хочется провести без новых ограничений

11
Печать

Вакцинация может помочь избежать новых ограничений в Петербурге на новогодние праздники, заявил губернатор Александр Беглов.

«Вакцина от коронавирусной инфекции поступает в город без перебоев. Создан большой ее запас, причем разных видов. У петербуржцев и тех, кто временно работает в нашем городе, есть все возможности сделать прививку. Впереди — новогодние праздники и зимние каникулы. Всем хочется провести их с хорошим настроением и без новых ограничительных мер. А для этого нужно не допустить роста заболеваемости», — сказал 14 декабря губернатор Александр Беглов.

Привиться в Петербурге можно в 190 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из которых прививают в 53 мобильных пунктах вакцинации, развёрнутых в дополнение к основным. На сегодняшний день в Петербурге завершили цикл вакцинации 2,45 млн жителей. Привито 37 942 иностранца.

На фармбазу поступила очередная партия «Спутника V» на 62,4 тысячи комплектов доз и отдельная партия вакцины «Спутник Лайт» на 14,6 тысячи доз, которой будут прививать иностранцев и трудовых мигрантов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

fedorsmolov
Господи ты боже мой. Ну почему нам таких присылают сюда? Лучше бы молчал
ДуремарСПб.
И дома у Сбеглова в Баку все будет чедесно.
Mogikan777
Какие мне могут быть ограничения под стаканом :))) А ха ха
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний