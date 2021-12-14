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Митянина: Работающая курьером мама забирает младенца из дома с собой, чтобы спасти от родственников

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Историю с молодой мамой, которая работает курьером по доставке еды и вынуждена ходить по городу вместе с коляской, взяла под контроль уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.

О петербурженке с годовалым ребёнком омбудсмен узнала из СМИ: горожане рассказывали, что часто видят на улицах женщину с коляской и курьерским рюкзаком. «На отчаянный шаг она пошла не от хорошей жизни, а чтобы не оставлять сына с пьющими родственниками гражданского мужа, который и сам, по ее словам, оказался тираном. Кроме того, у пострадавшей легкая форма ДЦП. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые не могут остаться в стороне от чужой беды. Узнав о трудной жизненной ситуации женщины, они самостоятельно скоординировались друг с другом и вышли с ней на связь, чтобы поддержать и оказать необходимую помощь», — отмечает Митянина на своей странице «ВКонтакте» 14 декабря.

Информацию о женщине довели до комитета по социальной политике благодаря СМИ и некоммерческим организациям. Сейчас её судьбой занимается кризисный центр, который взял на себя организацию правовой и психологической помощи семье. Уже оформлены медицинские документы на ребёнка, а 15 декабря мать вместе с сыном должны переехать в выделенную для них комнату в центре Петербурга.

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Комментарии (6)

infmr
Надо отобрать, а то опасность для гражданина России...мать не в состоянии обеспечить ребенку безопасность и нормальные условия проживания!
Riptide
А где готовому стать отцом мужчине найти женщину для рождения ребенка?
dragvs
Лишь бы чиновники ребёнка не отняли…
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