Митянина: Работающая курьером мама забирает младенца из дома с собой, чтобы спасти от родственников

Историю с молодой мамой, которая работает курьером по доставке еды и вынуждена ходить по городу вместе с коляской, взяла под контроль уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.



О петербурженке с годовалым ребёнком омбудсмен узнала из СМИ: горожане рассказывали, что часто видят на улицах женщину с коляской и курьерским рюкзаком. «На отчаянный шаг она пошла не от хорошей жизни, а чтобы не оставлять сына с пьющими родственниками гражданского мужа, который и сам, по ее словам, оказался тираном. Кроме того, у пострадавшей легкая форма ДЦП. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые не могут остаться в стороне от чужой беды. Узнав о трудной жизненной ситуации женщины, они самостоятельно скоординировались друг с другом и вышли с ней на связь, чтобы поддержать и оказать необходимую помощь», — отмечает Митянина на своей странице «ВКонтакте» 14 декабря.

