Во Флоренции открыли памятник Федору Достоевскому

Во Флоренции, в административном центре области Тоскана, прошла церемония открытия памятника русскому писателю Федору Достоевскому. В мероприятии приняли участие представители посольства РФ в Италии, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор области Тоскана Эудженио Джани и советник президента РФ по вопросам культуры — праправнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой.

Как сообщает ТАСС 14 декабря, место расположения памятника неслучайно — в Италии Достоевский проживал в августе 1862 года и с декабря 1868 года по август 1869 года. В январе 1869 года он завершил один из своих самых известных романов — «Идиот».

Памятник выполнен из бронзы, его автор — российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. Высота монумента вместе с постаментом составляет более трех метров. Писатель стоит, скрестив на груди руки, и держит роман «Идиот», у его ног находятся разбитые кандалы.



Во Флоренции писатель хорошо известен. Дом, где был завершен названный роман, отмечен памятной табличкой. Произведения Достоевского входят школьную программу в Италии.

