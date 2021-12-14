100 000 человек выбрали сервисные вертикали для автомобиля, медицины и жилья

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В последние пару лет все, что можно, переходит на удаленку, а физические контакты людей сводятся к минимуму. В таких условиях просто перейти на дистанционное обслуживание недостаточно — нужно собрать вокруг «якоря» и сопутствующие услуги. Победа не в быстром запуске инновационных продуктов, а в наиболее полном удовлетворении нужд человека. За сто лет работы специалисты «Росгосстраха» научились просчитывать, какой продукт будет востребован, какие дополнительные сервисы нужны. А новейшие IT-разработки позволяют воплощать идеи в жизнь быстро и эффективно.



Страховая компания запустила для всех цифровые проекты в трех направлениях: медицина, автомобиль, жилье. Это те аспекты, которые беспокоят нас больше всего и где есть основная страховая услуга (ДМС, каско, ОСАГО, страхование жилья).

Платформы «Мой_Сервис Мед» и «Мой_Сервис Авто» осваивают уже более чем 100 000 пользователей. Сервисная вертикаль по имуществу должна быть представлена в I квартале следующего года.

Цифровые платформы «Росгосстраха» — это навигаторы, которые помогают подобрать по различным параметрам и заказать услуги через сайт или мобильное приложение. В «Мой_Сервис Мед» электронная медкарта содержит данные обо всех посещениях специалистов с назначениями, результаты исследований и анализов. Есть здесь и собственный рейтинг врачей, который формируется на основе опроса пациентов, квалификации врачей и рекомендаций Высшего медицинского экспертного совета.

«Мой_Сервис Авто» поможет вызвать эвакуатор или автомастера, а еще включает юридическое сопровождение, удаленные консультации со специалистами, консультацию по налогообложению и даже организацию покупки новой или подержанной машины.



Растущая цифровая составляющая новых продуктов и услуг, внедрение электронного документооборота на всех этапах взаимодействия с клиентом — часть стратегии построения «Росгосстраха» 2.0. При этом современный бизнес-подход не отменяет внимательного отношения к каждому, человечности, душевности. «Огромный опыт в решении различных вопросов, накопленный в том числе и агентами «Росгосстраха», дает компании возможность точно определять, что человеку нужно здесь и сейчас, — подчеркнул директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ленинградской области Кирилл Павлов. — А развитая и постоянно совершенствующаяся IT-инфраструктура позволяет создавать лучшие сервисные платформы. Но главное наше конкурентное преимущество — внимание к клиенту, которое непросто сохранить при дистанционном обслуживании. В этом велика роль наших агентов, которые всегда готовы помочь, посоветовать, разъяснить».

Согласно опросу, проведенному компанией «4Service Group» в III квартале 2020 года, «Росгосстрах» — самый узнаваемый бренд российской страховой отрасли. В стране у компании 1600 представительств и 35 тысяч агентов. В октябре международная рейтинговая компания S&P подтвердила стабильность ПАО СК «Росгосстрах», повысив его рейтинг финансовой устойчивости до уровня ВВ+ с позитивным прогнозом.

Новости компаний Лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02, выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018г.

