Тройной «Аксель». Как вложить в автобизнес 60 миллионов долларов и ничего не заработать

Фото Дмитрия Духанина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», всю осень и начало зимы УЭБ регионального ГУ МВД проводил проверку жалобы одной из сторон корпоративного конфликта в группе автосалонов, объединенных брендом «Аксель». Редакции известно: уголовного дела пока нет. Но следователи сочли слова владельцев трети долей (отстраненных сейчас от управления и контроля над фирмой) о создании схемы по сокрытию и выводу доходов достаточно убедительными, чтобы констатировать: «…установлено наличие в действиях Безобразова А. Б. признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 201 УК РФ».



Алексей Безобразов уже многие годы лицо «Акселя» и один из видимых старожилов городского авторынка. Сама компания возникла еще в 1995 году как дилер Volvo. Но довольно быстро переключилась на официальную торговлю Toyota (плюс Lexus), Volkswagen и BMW. В 2005 году произошел раздел бизнеса: Евгений Войтенков ушел с салонами Toyota на Руставели и Пулковское, а Безобразов с братьями Игорем и Юрием Одудами забрали немецкий бренд с автоцентром в Шкиперском протоке. Вложив собственные деньги и заняв в банке 36 миллионов долларов (он тогда стоил около 24–25 рублей), начали строиться. Так появился салон на Якорной улице («Фольксваген») и на Кушелевской дороге (BMW). В 2008 году к ним прибавился салон на Тельмана («Фольксваген»).



После 2010 года «Аксель» пошел в регионы: в Архангельске и Мурманске появилось по два салона (Toyota и Lexus). К 2016 году основная кредитная нагрузка была снята: кредиты были выплачены, компания начала расти, учредители впервые получили небольшие дивиденды.



К концу 2019 года годовой оборот группы консолидированно превышал 30 миллиардов рублей. Правда, работа ее не казалась очень уж успешной. После всех затрат на руках у владельцев оставалось лишь около 1% — примерно 320 миллионов рублей чистой прибыли. Более того, даже когда компании удалось расплатиться с тем самым долларовым кредитом, тяжело ударившим по бизнесу в 2008 году, особой радости учредители — в финансовом плане — не испытывали. С 2016 года дивидендов, вспоминает Игорь Одуд, было около 40 миллионов рублей.

Этому было объяснение. Доступная в открытых данных официальная отчетность показывает, что за последние пять лет общие компании, входящие в группу «Аксель», либо были убыточными, либо приносили небольшую прибыль.



Публично комментировать финансовые неудачи конкурента никто из опрошенных «Фонтанкой» отраслевых топ-менеджеров не стал, но регулярные убытки «Акселя», на их взгляд, указывают либо на несовершенство менеджмента, либо: «Мы что-то упускаем из виду».



Говоря о специфике автобизнеса, следует заметить, что маржинальным он становится не от реализации автомобилей, а от продажи сопутствующих товаров и услуг: финансовых (кредиты и страховки), техобслуживание, продажа запчастей и трейд-ин.



Игорь Одуд рассказывает, что часть таких высокомаржинальных видов бизнеса «Аксель групп» по инициативе Алексея Безобразова были переведены на его собственные компании. Например, техобслуживание негарантийных машин частично ведётся через ООО «Север», которое на 100% принадлежит Безобразову, трейд-ин — через также принадлежащее ему «Аутлет авто вилледж», а финансовые услуги — просто через ИП Безобразов.



«Мы бы хотели провести тщательный финансовый аудит наших компаний, чтобы понять, для чего создавались эти параллельные структуры», — говорит Игорь Одуд.



В феврале 2020 года Алексей Безобразов, который занимался оперативным управлением группы и владел на тот момент 30%-ной долей в компании, предложил братьям Одудам, владевшим по 17% каждый, продать компанию некоему неназванному инвестору. Весь бизнес был оценен им чуть более чем в 20 млн долларов, а доля Одудов, выходило, около 8 миллионов. Впоследствии в личных беседах Безобразов говорил, что этим инвестором является крупный строительный магнат, вспоминают братья.



Такая постановка вопроса удивила их, ведь в бизнес вложено было более 60 миллионов долларов, и он генерировал вполне солидные деньги. Так что когда им пришло письмо от юрфирмы, в которой от имени все того же таинственного покупателя предлагалось продать свои доли, Одуды просто проигнорировали этот e-mail. А заодно запросили в компании финансовую документацию, чтобы понять реальное положение дел и самим оценить ее.



Однако Алексей Безобразов пошел на принцип: он отказал совладельцам компании в предоставлении отчетности. Более того, своим приказом в конце апреля постановил покинуть занимаемые совладельцами помещения в офисе, пригрозив вскрыть их и переместить личные вещи на временное место хранения. И впредь запретил вообще появляться во всех помещениях девяти компаний группы. «В случае нарушения Одудом Ю. А. данного пункта необходимо расценивать действия как проникновение постороннего лица и привлекать сотрудников внутренней службы безопасности с последующим вызовом полиции», — говорится в документе, попавшем в распоряжение «Фонтанки».



Чтобы понимать накал страстей, стоит сказать, что Юрий Одуд на тот момент был действующим председателем совета директоров компании.



Спустя полгода после отвергнутого предложения о продаже своей части бизнеса за 8 миллионов долларов Одуды нашли покупателя, готового заплатить втрое больше — 25–26 миллионов. Речь шла о структурах, которые связывают с известным предпринимателем Ильей Трабером и его партнерами. Сделка с ними даже состоялась — доли братьев были переоформлены на самого Трабера и Рамиса Дебердеева. Правда, до момента оплаты эти доли — две по 17% — остались в залоге у Одудов. Спустя всего пару месяцев, в течение которых новые партнеры Алексея Безобразова должны были провести дью дилидженс и оценить положение дел в компании, они приняли решение отказаться от сделки и вернули доли прежним собственникам.



Правда, за это время Безобразов, воспользовавшись юридическими особенностями корпоративного законодательства, добился переоформления на себя долей в ряде компаний, в том числе салонов Lexus и Toyota в Архангельске. Сейчас именно он их конечный бенефициар.



В настоящее время спор братьев Одудов с Алексеем Безобразовым пока проходит исключительно в арбитраже в рамках споров о предоставлении документов и финансовой отчётности компаний.



«Возможно, эти документы объяснят, почему мы не получали дивидендов и куда уходит прибыль общих компаний», — говорит Игорь Одуд. Пока же официально продолжается проверка, и топ-менеджеры «Акселя» и акционеры лишь дают объяснения следователям.



Сам Алексей Безобразов не склонен драматизировать ситуацию и не согласен даже называть положение дел в его компании корпоративным конфликтом. «Никакого конфликта я не вижу, все идет прекрасно. Бизнес существует, все работают, сотрудники все довольны, зарплаты всем выплачивают», — описал он ситуацию в разговоре с «Фонтанкой».



По поводу выдворения председателя совета директоров из его кабинета и запрета ему появляться в помещениях фирмы на вопрос корреспондента о причинах такого решения сначала Алексей Безобразов сказал, что «никто никому ничего не приказывал». Но, узнав об имеющемся в распоряжении редакции документе с его подписью, дал такое объяснение: «Если все акционеры будут ходить и шастать туда, где закрытые помещения, и непонятно с кем общаться — ну зачем это нужно? Это касается всех, не только Одудов».



Отвечая на вопрос, будут ли выплачиваться дивиденды по итогам успешного в целом 2020 года, Алексей Безобразов отметил, что такой вопрос решается на собрании акционеров: «Соберемся — решим».



Алексей Безобразов и Игорь и Юрий Одуды контролируют вместе 68,88 долей в «Акселе» (за исключением тех его частей, которые с недавних пор принадлежат лично Безобразову). Еще от 15 до 17% в разных юрлицах принадлежит предпринимательнице Екатерине Федоровой, давнему партнеру братьев Зураба и Артура Минахи по крупным федеральным проектам. Им самим в ряде юрлиц «Акселя» принадлежит по 1%. Другими миноритариями группы являются известный хоккеист Алексей Ковалев (2%), экс-глава Северо-Западного подразделения Сбербанка Леонид Шац (5,88%), экс-топ-менеджер «Военно-страховой компании» Анатолий Леготин (5%) и наследники Владимира Левиева, экс-гендиректора ТРК «Пятый канал», экс-главы ГУП «Госзагрансобственность» и экс-члена правления «Газпрома».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

