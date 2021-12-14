Голикова: Инфицированный «омикроном» может заразить 3–3,5 человека

Заместитель председателя правительства рассказала о заразности штамма «омикрон».
«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по варианту «дельта» этот показатель составлял 0,8», — заявила 14 декабря Татьяна Голикова на совещании с президентом, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По словам Голиковой, Россия своевременно приняла меры для недопустимости распространения нового штамма. При этом она подчеркнула, что РФ не застрахована от проникновения африканской вариации вируса.
Вице-премьер добавила, что российские ученые продолжают изучать «омикрон».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня рассказала, что из заразившихся «омикроном» россиян большинство были вакцинированы.