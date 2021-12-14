Голикова: Инфицированный «омикроном» может заразить 3–3,5 человека

Заместитель председателя правительства рассказала о заразности штамма «омикрон».



«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по варианту «дельта» этот показатель составлял 0,8», — заявила 14 декабря Татьяна Голикова на совещании с президентом, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам Голиковой, Россия своевременно приняла меры для недопустимости распространения нового штамма. При этом она подчеркнула, что РФ не застрахована от проникновения африканской вариации вируса.

