На Гаити взорвался бензовоз, погибли более 40 человек. Очевидцы собирали бензин вёдрами

В северной части Гаити взорвался грузовик, перевозивший бензин. В результате ЧП погибли более 40 человек, десятки других граждан получили ранения.

Как сообщает Associated Press 14 декабря, взрыв произошел поздно вечером в понедельник, 13 декабря, в Кап-Аитьене. В память о жертвах трагедии по всей стране объявят трехдневный национальный траур, сказал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.



По словам Анри, в районе ЧП разместили полевые госпитали, чтобы помочь пострадавшим. Десятки людей отвезли в больницу с ранениями, медицинские учреждения искали продовольствие.

