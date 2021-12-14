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На Гаити взорвался бензовоз, погибли более 40 человек. Очевидцы собирали бензин вёдрами

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В северной части Гаити взорвался грузовик, перевозивший бензин. В результате ЧП погибли более 40 человек, десятки других граждан получили ранения.

Автор: PAME Haïti info / YouTube

Как сообщает Associated Press 14 декабря, взрыв произошел поздно вечером в понедельник, 13 декабря, в Кап-Аитьене. В память о жертвах трагедии по всей стране объявят трехдневный национальный траур, сказал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

По словам Анри, в районе ЧП разместили полевые госпитали, чтобы помочь пострадавшим. Десятки людей отвезли в больницу с ранениями, медицинские учреждения искали продовольствие.

Автор: GAME 🎮ALEXOFFICIAL🎮 / YouTube

Дейв Лароуз, инженер-строитель, работающий в Кап-Аитьене, рассказал AP, что был за рулем, когда увидел машины скорой помощи и толпу людей, собравшихся вдоль дороги около часа ночи. Он видел, как некоторые люди использовали вёдра, чтобы забрать бензин с собой. В Гаити испытывают острую нехватку топлива, а цены на газ стремительно растут.

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Комментарии (4)

VKuser133194187
Получились запечённые баклажаны.
tsodd
На Гаити бенз по 35 рублей, ну и причиной взрыва бензовоза, скорее всего, явились курящие собиральщики бензина ведрами.
houspi
Заголовок "жертва ЕГЭ" писал?
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