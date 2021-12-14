На Гаити взорвался бензовоз, погибли более 40 человек. Очевидцы собирали бензин вёдрами

В северной части Гаити взорвался грузовик, перевозивший бензин. В результате ЧП погибли более 40 человек, десятки других граждан получили ранения.
Автор: PAME Haïti info / YouTube
Как сообщает Associated Press 14 декабря, взрыв произошел поздно вечером в понедельник, 13 декабря, в Кап-Аитьене. В память о жертвах трагедии по всей стране объявят трехдневный национальный траур, сказал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.
По словам Анри, в районе ЧП разместили полевые госпитали, чтобы помочь пострадавшим. Десятки людей отвезли в больницу с ранениями, медицинские учреждения искали продовольствие.
Автор: GAME 🎮ALEXOFFICIAL🎮 / YouTube
Дейв Лароуз, инженер-строитель, работающий в Кап-Аитьене, рассказал AP, что был за рулем, когда увидел машины скорой помощи и толпу людей, собравшихся вдоль дороги около часа ночи. Он видел, как некоторые люди использовали вёдра, чтобы забрать бензин с собой. В Гаити испытывают острую нехватку топлива, а цены на газ стремительно растут.