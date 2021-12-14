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ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации россиянке, которой бывший муж отрубил руки

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Европейский суд по правам человека удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия из России, присудив им денежные компенсации.

«Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с домашним насилием в семье. Рискам повторного насилия не была дана оценка — они не стали основанием для расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители», — сообщается 14 декабря в решении суда в Страсбурге.

Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации. Другие россиянки получили по 20 тысяч евро.

Суд постановил, что борьба с домашним насилием не соответствовала обязательствам государства по соблюдению Конвенции о правах человека. Более того, судьи в Страсбурге сделали вывод, что в случаях заявительниц государство якобы не рассматривало насилие в семье как основание для вмешательства.

ЕСПЧ призвал Россию принять меры для устранения «структурной и дискриминационной проблемы» отсутствия защиты от домашнего насилия.

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Комментарии (18)

ROMUALD
Решение скорее всего справедливое. Только пусть не из народного кармана платят, а из того кармана, кто это допустил.
Daster
Сомнительно что кто то им что то выплатит
chip1
Интересно, каким образом полиция должна отследить чокнутого гражданина, который сегодня дарит цветы, а завтра в нем проснется зверь? Ситуация когда полиция бездействует в момент совершения преступления это одно, эти случаи должны наказываться, а вот до маразма доходить не нужно, а то садить некуда будет граждан чьи жены заподозрили в нем агрессивность!
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