ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации россиянке, которой бывший муж отрубил руки

Европейский суд по правам человека удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия из России, присудив им денежные компенсации.



«Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с домашним насилием в семье. Рискам повторного насилия не была дана оценка — они не стали основанием для расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители», — сообщается 14 декабря в решении суда в Страсбурге.



Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации. Другие россиянки получили по 20 тысяч евро.

