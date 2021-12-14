ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации россиянке, которой бывший муж отрубил руки

Европейский суд по правам человека удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия из России, присудив им денежные компенсации.
«Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с домашним насилием в семье. Рискам повторного насилия не была дана оценка — они не стали основанием для расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители», — сообщается 14 декабря в решении суда в Страсбурге.
Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил около 370 тысяч евро компенсации. Другие россиянки получили по 20 тысяч евро.
Суд постановил, что борьба с домашним насилием не соответствовала обязательствам государства по соблюдению Конвенции о правах человека. Более того, судьи в Страсбурге сделали вывод, что в случаях заявительниц государство якобы не рассматривало насилие в семье как основание для вмешательства.
ЕСПЧ призвал Россию принять меры для устранения «структурной и дискриминационной проблемы» отсутствия защиты от домашнего насилия.