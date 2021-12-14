Новую школу, где появится учебный центр Политехнического университета, введут в Янино до конца этого года

Новая школа на 825 мест в Янино получила заключение о соответствии (ЗОС) от комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», в школе расположится учебный центр Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра Великого. Вуз разработает для школьников учебные программы и даст возможность проходить практику в кампусах вуза, а также участвовать в мероприятиях в сфере образования, науки и моложеной политики.
— Сегодня как никогда строительной отрасли нужны квалифицированные кадры, обладающие актуальными знаниями о современных материалах, технологиях, методах строительства и организации работ на объектах. — комментирует сотрудничество с вузом генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.
Школа в квартале «Янила» высотностью от одного до четырех этажей рассчитана на 825 учеников. Здание разделено на два блока и включает 33 класса. Для начальной школы с отдельным входом построены 12 классов, для основной — 15 и для старших классов — еще 6. В физкультурно-оздоровительном блоке есть большой и малый спортзалы с гимнастическим оборудованием, силовыми тренажерами, шведскими стенками, турниками и хореографическими станками, раздевалки, медицинский кабинет и другие помещения.
Дизайн внутренних помещений школы разработан застройщиком совместно с лабораторией DESIGN LAB. В оформлении использовали эко-стиль (реечный потолок в цвет дерева, деревянные текстуры, графические изображения деревьев в оформлении учебных кабинетов). Большое внимание уделили зонированию общественных зон, созданию декоративных ниш для встроенных мест отдыха и размещения витрин с грамотами и кубками учеников. Библиотека состоит из тихой (для учебы, чтения и хранения книг) и активной (для мастер-классов, конференций, интервью) зон.
Для быстрой ориентации в здании на полу создали навигацию из цветовых полос, для каждой категории помещений свой цвет: для лестниц и лифтов — зеленый и синий, для классов — желтый и оранжевый, для административных помещений — красный, для спортивных залов — коричневый, для санузлов — голубой. Каждая из полос указывает на свою группу, маркировка повторяется в цветах указателей на стенах и табличек на дверях.
На прилегающей территории есть стадион, комбинированная площадка для спортивных игр, дорожка для прыжков в длину и площадка для прыжков в высоту, три беговые дорожки, площадки для игры в волейбол, баскетбол, гимнастики, подвижных игр и отдыха (раздельно для младших и старших классов).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.