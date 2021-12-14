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Глава Финляндии обсудил с Путиным Украину и двусторонние отношения

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Глава Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Информация об этом 14 декабря появилась на сайте зарубежного политика.

«Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение», — гласит запись, размещенная на на веб-странице.

Ниинистё отметил, что Финляндия придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности.

Глава иностранного государства также обсудил с Путиным «дух Хельсинки» — принципы, которые зафиксированы в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ подписали в Хельсинки в 1975 году, он заложил основу одноименной организации (ОБСЕ).

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