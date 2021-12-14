До Ленобласти не доехал алкогольный контрафакт. В МВД показали, как накрыли секретный склад с тоннами коньяка

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 14 декабря, склад палёного алкоголя сотрудники экономической полиции вместе с коллегами из Управления на транспорте обнаружили на станции Ворсино Московской железной дороги.

Масштабное производство контрафактного спиртного накрыли на Московской железной дороге. Палёные водка и коньяк имели все шансы появиться на новогоднем столе петербуржцев и жителей Ленобласти.

На территории контейнерного терминала — спиртосодержащая жидкость объемом более 12 тысяч литров, пустая стеклянная тара, упаковочный материал и свыше 16 тысяч ёмкостей с готовой продукцией. Бутылки кичились марками коньяка и водки.

«Установлено, что подпольные цеха, а также места хранения товара находились в Калужской и Ленинградской областях. Фальсификат сбывался на их территории, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятии», — уточнили в МВД.



Возбуждено дело по статье 327.1 УК «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В следственные подразделения доставили шесть человек, двоим предъявлено обвинение. Оба арестованы, полицейские ищут организаторов.

