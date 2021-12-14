Госпитализация в Петербурге взметнулась вверх на фоне рекордов вакцинации

Как говорится в эпидемиологической справке от 14 декабря, за сутки в ковидные стационары Петербурга поступили 311 новых пациентов. Неделю назад, 7 декабря, сообщалось о 244 госпитализациях, 30 ноября — о 249, 23 ноября — о 280. Выше значение было только 9 ноября — тогда за день в больницы привезли 339 петербуржцев с коронавирусом и пневмониями.



Всего в Петербурге развернуты 7 449 коек. На них лежат 5 878 пациентов: 557 в реанимации, а 320 подключены к ИВЛ. Еще 26 650 лечатся амбулаторно.



Всего в Петербурге полностью привиты от коронавируса 2,45 млн жителей. В Смольном в последний раз отчитывались, что за минувший вторник, 7 декабря, первым компонентом вакцины в Петербурге привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций. Это сопоставимо с ноябрьскими рекордами. В запасе еще 891 тыс. доз.

