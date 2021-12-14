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Госпитализация в Петербурге взметнулась вверх на фоне рекордов вакцинации

Суточная госпитализация в Петербурге оказалась выше, чем неделю и даже две назад, она растет, несмотря на увеличивающийся процент числа вакцинированных горожан, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 14 декабря, за сутки в ковидные стационары Петербурга поступили 311 новых пациентов. Неделю назад, 7 декабря, сообщалось о 244 госпитализациях, 30 ноября — о 249, 23 ноября — о 280. Выше значение было только 9 ноября — тогда за день в больницы привезли 339 петербуржцев с коронавирусом и пневмониями.

Всего в Петербурге развернуты 7 449 коек. На них лежат 5 878 пациентов: 557 в реанимации, а 320 подключены к ИВЛ. Еще 26 650 лечатся амбулаторно.

Всего в Петербурге полностью привиты от коронавируса 2,45 млн жителей. В Смольном в последний раз отчитывались, что за минувший вторник, 7 декабря, первым компонентом вакцины в Петербурге привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций. Это сопоставимо с ноябрьскими рекордами. В запасе еще 891 тыс. доз.

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Комментарии (7)

Danik
Может это как-то связано!?
Задумчиво так...
Даже оторопь берёт!
С болезнью борятся, а она всё сильнее!
Polkadot
Фонтанка-воньтанка. Вбрасывает любой информационный шлак. А народ резонирует.
DrNixon
а сегодня журналисту тройка, заголовок тухл и вторичен - вчера был такой же. "Нет, пока просто горит. А, вот! Пингвины-извращенцы снова терроризируют Палестину. Зачем ты эту дрянь нам читаешь? Объясни мне, зачем это нужно? ..." (С) Квартет И
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