Полиция Петербурга с начала года изъяла у баров на улице Рубинштейна 1,5 тысячи литров алкоголя

В общей сложности из незаконного оборота изъяли около 1,5 тысячи литров алкогольной продукции. «По всем нарушениям возбуждены административные дела, которые затем направлены в суды для рассмотрения и определения наказания и органы исполнительной власти для решения об аннулировании лицензии», — рассказали в пресс-службе.

Полиция Центрального района Петербурга с начала 2021 года провела более 30 рейдов на улице Рубинштейна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 декабря, поводом для подавляющего большинства проверок стали жалобы жителей на нарушения правил реализации алкогольной продукции.

На нарушение закона о тишине с начала 2021 года в полицию Центрального района поступило свыше 550 жалоб местных жителей. Но, поскольку закон является региональным, прибывшие по указанному адресу полицейские только фиксируют правонарушения, после чего направляют материалы в органы исполнительной власти.



Также четыре бара уличили в торговле «веселящим» газом. Но такие проверки больше относятся к сфере ответственности Управления по контролю за оборотом наркотиков.



С начала года наркополицейские провели более 500 проверок ночных заведений в центре города и изъяли в общей сложности 425 баллонов с закисью азота объемом свыше 4 тысяч литров.



В случае обнаружения «веселящего» газа он изымается, возбуждается административное дело, материалы которого направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о наказании. При этом в отдельных заведениях полицейские по нескольку раз фиксировали факты продажи закиси азота, что фактически могло бы привести и к закрытию заведения, отметили в пресс-службе.

