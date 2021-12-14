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Полиция Петербурга с начала года изъяла у баров на улице Рубинштейна 1,5 тысячи литров алкоголя

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Полиция Центрального района Петербурга с начала 2021 года провела более 30 рейдов на улице Рубинштейна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 декабря, поводом для подавляющего большинства проверок стали жалобы жителей на нарушения правил реализации алкогольной продукции.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли около 1,5 тысячи литров алкогольной продукции. «По всем нарушениям возбуждены административные дела, которые затем направлены в суды для рассмотрения и определения наказания и органы исполнительной власти для решения об аннулировании лицензии», — рассказали в пресс-службе.

На нарушение закона о тишине с начала 2021 года в полицию Центрального района поступило свыше 550 жалоб местных жителей. Но, поскольку закон является региональным, прибывшие по указанному адресу полицейские только фиксируют правонарушения, после чего направляют материалы в органы исполнительной власти.

Также четыре бара уличили в торговле «веселящим» газом. Но такие проверки больше относятся к сфере ответственности Управления по контролю за оборотом наркотиков.

С начала года наркополицейские провели более 500 проверок ночных заведений в центре города и изъяли в общей сложности 425 баллонов с закисью азота объемом свыше 4 тысяч литров.

В случае обнаружения «веселящего» газа он изымается, возбуждается административное дело, материалы которого направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о наказании. При этом в отдельных заведениях полицейские по нескольку раз фиксировали факты продажи закиси азота, что фактически могло бы привести и к закрытию заведения, отметили в пресс-службе.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Потеря 1,5 тонны алкашки в год для заведений этой улицы, это ничто, по сравнению с оборотами и прибылью. Плановые, можно сказать, издержки.
VKuser1708951
Как работали на Рубинштейна без лицензий, так и работают.
Им эти "погрозим пальчиком" - вообще не страшно.
снегурочка
У них может развиться профзаболевание.
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