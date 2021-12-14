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На Ванеева планово ремонтируют теплосеть. В зоне работ 284 дома в двух районах Петербурга

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Здания в Невском и Красногвардейском районах Петербурга подключают к временной теплосети в рамках плановой реконструкции трубы. Батареи в домах, которые попали в зону работ, начнут полноценно греть не раньше полуночи.

О квартирном похолодании «Фонтанке» 14 декабря сообщили читатели с улицы Еремеева. По данным портала «Наш Санкт-Петербург», без тепла и воды в пять часов утра вторника осталась пятнадцатиэтажка № 5/2. Вместе с ней благ ждут две соседние высотки.

В ГУП «ТЭК» рассказали, что в рамках плановых работ подрядчик «Просперити» начал подключать дома в Невском и Красногвардейском районах к временной сети, в связи с этим теплоснабжение 284 зданий ограничено.

Здания части кварталов, в том числе Александровскую больницу, перевели на резервный источник. Горячую воду, как сообщают в ТЭК, также подают по резервной схеме. Социальные учреждения рекомендовано поставить на проток, чтобы сохранить оптимальную температуру.

По данным районной администрации, в Невском районе без тепла 61 дом, без горячей воды 11 зданий.

В ТЭК сообщают, что к ремонту на Ванеева приступили, дождавшись потепления, работы согласованы с администрациями и комитетом по энергетике.

Плановые работы на улице Ванеева, 3, ведутся в рамках реконструкции 753 метров тепловой сети. Поскольку регламент позволяет проводить их круглый год, специалисты строят временную теплосеть. Сообщается, что замена трубопровода позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения 606 зданий в Невском и Красногвардейском районах. Срок завершения модернизации — апрель 2023 года.

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