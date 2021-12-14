На Ванеева планово ремонтируют теплосеть. В зоне работ 284 дома в двух районах Петербурга

Здания в Невском и Красногвардейском районах Петербурга подключают к временной теплосети в рамках плановой реконструкции трубы. Батареи в домах, которые попали в зону работ, начнут полноценно греть не раньше полуночи.



О квартирном похолодании «Фонтанке» 14 декабря сообщили читатели с улицы Еремеева. По данным портала «Наш Санкт-Петербург», без тепла и воды в пять часов утра вторника осталась пятнадцатиэтажка № 5/2. Вместе с ней благ ждут две соседние высотки.

В ГУП «ТЭК» рассказали, что в рамках плановых работ подрядчик «Просперити» начал подключать дома в Невском и Красногвардейском районах к временной сети, в связи с этим теплоснабжение 284 зданий ограничено.