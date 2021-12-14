«Лада» и «Фольксваген» сошлись лоб в лоб на Никольском шоссе, есть пострадавший

Серьезная авария произошла утром 14 декабря в Тосненском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась одному из водителей.
Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, около 10 часов утра на Никольском шоссе у деревни Феклистово лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Volkswagen Passat. От удара последний оказался в кювете, а «Лада» осталась стоять поперек дороги.
В результате аварии пострадал 47-летний водитель отечественной машины. Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали ему помощь и передали скорой, сообщает «Аварийно-спасательная служба ЛО».