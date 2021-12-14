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Петербургская пенсионерка поскользнулась и попала под грузовой поезд в Ижоре

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62-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда под Петербургом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 14 декабря, трагедия произошла накануне около половины девятого утра в районе станции Ижора в Ленобласти.

По данным полиции, 62-летняя уроженка Ленинграда увидела поезд и предупреждающий сигнал светофора, но решила перебежать железнодорожный переезд.

Машинист поезда увидев пешехода давал сигнал и начал экстренное торможение. В момент торможения состава пенсионерка поскользнулась и упала между путями.

От полученных травм она скончалась на месте.

По данному факту проводится проверка.

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Комментарии (10)

angel of death
каждый сам кузнец своего счастья..... одни вечно торопятся так, как будто на собственные похороны опаздывают, другие вежливо и культурно ждут зелёный.... проблема в том, что спешащих наверное 80% где-то, вот и итог... нужны огромные заборы вдоль всех дорог, чтобы даже не перелезть было...
Alesis
Редакция, научите корректора выделять деепричастные обороты запятыми!
266084175
Ошибка в расчете времени преодоления препятствия без учета времени года.
Печально, но мгновенно. Также касается и водителей, например, выезжающих зимой со второстепенной дороги на главную, перед грузовиком. Подскользнулся, не набрал нужную скорость, и дальше: "Мама,меня фура убила".
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