Петербургская пенсионерка поскользнулась и попала под грузовой поезд в Ижоре

62-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда под Петербургом.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 14 декабря, трагедия произошла накануне около половины девятого утра в районе станции Ижора в Ленобласти.



По данным полиции, 62-летняя уроженка Ленинграда увидела поезд и предупреждающий сигнал светофора, но решила перебежать железнодорожный переезд.



Машинист поезда увидев пешехода давал сигнал и начал экстренное торможение. В момент торможения состава пенсионерка поскользнулась и упала между путями.

