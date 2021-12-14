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«Гастролер» из Ленобласти разбил молотком банкомат в Мордовии и унес 2 млн рублей. Кражу оценили на 4,5 года колонии

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В Мордовии вынесли приговор мужчине, признанному виновным в краже денег из банкомата. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленник решил «разбогатеть» в одном из мини-офисов Сбера по улице Солнечной в городе Рузаевка. Мужчина предусмотрительно закрасил камеру видеонаблюдения аэрозольным баллончиком, после чего с помощью молотка взломал сейф терминала и похитил оттуда 1 млн 945 тысяч рублей.

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Скрыться от правосудия он хотел за сотни километров от места преступления, однако был задержан в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудниками уголовного розыска при содействии СОБРа и доставлен в Мордовию.

Мужчина уже ранее судим за аналогичные преступления. В МВД отметили, что он является «гастролером», который приехал в республику специально, чтобы совершить ограбление. Он выбрал банкомат в безлюдном месте, а после с «добычей» уехал на родину.

Свою вину похититель не признал. Суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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