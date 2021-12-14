Частная сеть LTE появится на производственных площадках Магнитогорского металлургического комбината

МегаФон построит частную LTE-с еть на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). К 2022 году планируется развернуть сети на площади более 11 тысяч гектаров, более половины из которых занимают производственные помещения.

Как сообщили в МегаФоне, компании заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве, которое предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.



Сеть Private LTE позволит создать безопасную и стабильную среду передачи данных, в том числе для внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов. Для этого внутри цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G. Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц.