Лучший подарок на Новый год — жизненно важные таблетки. Маленькой Саше срочно требуется лекарство

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на лекарственные препараты.
Абрамова Александра, 1,5 года
Врождённый порок сердца, аномалия лёгочных вен, неразвитые полая вена и клапан аорты, хронические кислородозависимость и сердечная недостаточность.
Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 436 800 руб.
Саше всего полтора годика, и всё это время она борется за жизнь. Диагноз «врождённый порок сердца» (ВПС) был поставлен во время беременности, но уже на том этапе, когда саму беременность нельзя было прервать.
После рождения Сашу сразу же прооперировали. Всё оказалось намного хуже, чем показывал скрининг во время беременности. У девочки, помимо ВПС, обнаружили аномалии лёгочных вен и неразвитый клапан аорты.
Несмотря на все усилия хирургов, через несколько месяцев после операции у Саши начало интенсивно расти давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у ребёнка оно выше 90. Из-за этого возросла нагрузка на сердце и лёгкие, развилась сильнейшая дыхательная недостаточность. Практически всё время малышка синяя. Это связано с низкой ситуацией — не более 70.
Кроме того, с восьмимесячного возраста девочка кислородозависимая. Немного облегчить состояние и подпитать организм кислородом помогает кислородный концентратор, от которого Саша зависит 24 часа в сутки.
Но шанс для жизни есть, и он очень высок. На днях в НИКИ педиатрии
Данный лекарственный препарат входит в список льготных, поэтому родители сразу подали документы на его получение. Но сложность в том, что обеспечить Сашу лекарством смогут не раньше февраля 2022 года. Это связано с рассмотрением документов, занесением в реестр, закупкой и поставкой.
Но жизненно важное лекарство необходимо Саше уже сейчас. Таблеток, выданных в больнице, осталось всего на 5 дней. Без них девочка не может дышать, давление в лёгочной артерии начинает сразу же расти. Принимать лекарство нужно 2 раза в день, строго по времени, не пропуская ни одного раза.
Купить лекарство самостоятельно родители не могут: сумма терапии (из расчета до середины февраля) слишком высока — 436 800 рублей. Поэтому они обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный на всю Россию, оказывающий поддержку взрослым и детям с такими патологиями. Фонд открыл сбор.
Впереди у Саши запланирована ещё одна важная операция на сердце и сосудах. Но до неё нужно дожить. И так выходит, что лучшим подарком на Новый год для девочки являются таблетки. Они дают ей шанс бороться, а родителям — не потерять своего долгожданного ребёнка.
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