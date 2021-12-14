Лучший подарок на Новый год — жизненно важные таблетки. Маленькой Саше срочно требуется лекарство

Саше всего полтора годика, и всё это время она борется за жизнь. Диагноз «врождённый порок сердца» (ВПС) был поставлен во время беременности, но уже на том этапе, когда саму беременность нельзя было прервать.

После рождения Сашу сразу же прооперировали. Всё оказалось намного хуже, чем показывал скрининг во время беременности. У девочки, помимо ВПС, обнаружили аномалии лёгочных вен и неразвитый клапан аорты.



Несмотря на все усилия хирургов, через несколько месяцев после операции у Саши начало интенсивно расти давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у ребёнка оно выше 90. Из-за этого возросла нагрузка на сердце и лёгкие, развилась сильнейшая дыхательная недостаточность. Практически всё время малышка синяя. Это связано с низкой ситуацией — не более 70.



Кроме того, с восьмимесячного возраста девочка кислородозависимая. Немного облегчить состояние и подпитать организм кислородом помогает кислородный концентратор, от которого Саша зависит 24 часа в сутки.

