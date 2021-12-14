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Петербуржцам с битой приглянулась машина такси и не понравился водитель. От него отбивались на Народной

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Водитель такси едва не лишился автомобиля, разругавшись с тремя жителями Петербурга в Невском районе города. Самый деятельный получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, накануне в два часа ночи по телефону экстренной службы 112 помощи запросил 38-летний уроженец Дагестана, работающий в «Яндекс.Такси». Он заявил, что на Народной улице, 60, не нашёл общего языка с тремя горожанами, был избит и чудом сохранил рабочий транспорт — «КИА» с системой бесключевого доступа, на которой попытался уехать один из нападавших, заглохла.

Полицейские задержали 46-летнего жителя пятиэтажки на Народной, 60, который представился дежурным контролёром метро, его 29-летнюю соседку — сотрудницу фирмы, которая занимается разработками в области естественных и технических наук, и её 36-летнего коллегу. Среди изъятого оказалась бита, но её, похоже, в дело всё же не пустили.

Трое петербуржцев получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. В отношении 36-летнего мужчины, успевшего посидеть на водительском кресле такси, возбуждено дело по статье 166 УК — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (4)

260650801
И не одного зарезанного???
Что-то темнят...
hornedreaper2000
простить и отпустить! Водителя такси проверить на экстремизм, наркотики и налоговые нарушения!
Never_Mind
С пола статью себе поднял, контролёр.
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