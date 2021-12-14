Медсестра уничтожила 12 доз вакцины от COVID-19. Ей грозит колония

В Красноярске возбудили второе уголовное дело в отношении медсестры, подозреваемой в подделке документов. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



В июле сотрудники уголовного розыска установили, что сотрудница поликлиники выдала два поддельных сертификата о вакцинации от коронавируса двум жителям города. В ходе расследования выяснилось, что она также уничтожила 12 доз препарата против COVID-19.



По статье о подделке документов ей грозит до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за умышленное уничтожение имущества.

