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Медсестра уничтожила 12 доз вакцины от COVID-19. Ей грозит колония

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В Красноярске возбудили второе уголовное дело в отношении медсестры, подозреваемой в подделке документов. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В июле сотрудники уголовного розыска установили, что сотрудница поликлиники выдала два поддельных сертификата о вакцинации от коронавируса двум жителям города. В ходе расследования выяснилось, что она также уничтожила 12 доз препарата против COVID-19.

По статье о подделке документов ей грозит до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за умышленное уничтожение имущества.

Суд избрал женщине меру в виде запрета определенных действий.

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Комментарии (21)

BobCat2
12 доз - это как бы в районе 8 тыс. рублей, если правильно помню стоимость из сообщений в СМИ. За 8 тыс. у нас теперь уголовные дела возбуждают? На фоне тотальной коррупции выглядит конечно дико...
М.Венедиктов
Какие смекалистые красноярские дознаватели – материал лежит с июля, а чтоб не позориться и не передавать дело в суд, но и в мусорное ведро не выкидывать, они видимо туда ещё один эпизод засунули – и снова на полгода… Либо я, либо ишак...
Урус-Баши
Чем уничтожать, лучше бы себе всё вколола, чтобы добро не пропадало. Отличный был бы иммунитет.
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