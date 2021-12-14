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На Марата ледяной удар с крыши разбил стекло машины. За рулем была женщина

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В Петербурге на улице Марата лобовое стекло автомобиля разбила снежная наледь, обрушившаяся с крыши. Хозяйка машины находилась за рулем, но отделалась испугом, рассказал 13 декабря «Фонтанке» читатель.

Инцидент произошел возле дома 50, пока женщина ожидала открытия автоматических ворот на въезде во двор. Снежный удар пришелся с высоты пятиэтажного дома, не только повредив стекло, но и помяв крышу автомобиля. По словам очевидца, сразу после этого наледь чуть не завалила женщину, которая выходила из того же здания.

автор видео читатель «Фонтанки» Михаил

«Работники нашей управляющей компании заявку приняли, но диспетчер сообщила, что никто к нам не пойдёт — фиксировать этот инцидент они не хотят, отказываются. Все уговоры диспетчера свелись к тому, что ничего сделать не может — она заявку передала, но ответственное должностное лицо сказало ей, что никто не пойдёт. При этом наледь с крыши продолжает падать и в любой момент может упасть на голову беспечного горожанина — огораживать опасное место желания у этих уставших от рутины людей тоже не нашлось», — возмущается петербуржец.

В диспетчерской службе ЖКС № 2 Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что получали информацию о падении наледи на машину. Там уточнили, что работы по очистке крыши в тот момент не велись.

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
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Ранее «Фонтанка» писала еще об одной жертве оттепели — прохожем, на голову которого упала льдина на 3-й Советской улице.

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил

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Комментарии (2)

Владислав М
Там ещё и тротуар весь в снегу и вдоль обочины снежная каша до 20см.
Интересно, возле дома Беглова также, или там всё убрано?
265027801
Беспечного горожанина)))) который не знает, в центре зимой надо в каске ходить, и с всегда задранной головой вверх! А так же в бронежилете, чтобы нож от гостей с юга в бок не прилетел.
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