На Марата ледяной удар с крыши разбил стекло машины. За рулем была женщина

Инцидент произошел возле дома 50, пока женщина ожидала открытия автоматических ворот на въезде во двор. Снежный удар пришелся с высоты пятиэтажного дома, не только повредив стекло, но и помяв крышу автомобиля. По словам очевидца, сразу после этого наледь чуть не завалила женщину, которая выходила из того же здания.

«Работники нашей управляющей компании заявку приняли, но диспетчер сообщила, что никто к нам не пойдёт — фиксировать этот инцидент они не хотят, отказываются. Все уговоры диспетчера свелись к тому, что ничего сделать не может — она заявку передала, но ответственное должностное лицо сказало ей, что никто не пойдёт. При этом наледь с крыши продолжает падать и в любой момент может упасть на голову беспечного горожанина — огораживать опасное место желания у этих уставших от рутины людей тоже не нашлось», — возмущается петербуржец.