Норвегия запретит продавать алкоголь в общепите и введет масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

Норвегия ужесточает антиковидные ограничения на фоне стремительного распространения вируса в королевстве. В ресторанах и кафе с 15 декабря запретят продавать алкоголь, в общественных местах снова потребуется носить маски.



«Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране», — говорится в сообщении правительства, которое 13 декабря приводит РИА Новости.



Школы и детские сады переводятся в режим «желтый уровень», университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. Все, кто имеет возможность, должны работать удаленно. Жителям рекомендовано не приглашать в дом более 10 гостей в обычной ситуации и более 20 человек на Рождество.

