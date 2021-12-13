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Норвегия запретит продавать алкоголь в общепите и введет масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Норвегия ужесточает антиковидные ограничения на фоне стремительного распространения вируса в королевстве. В ресторанах и кафе с 15 декабря запретят продавать алкоголь, в общественных местах снова потребуется носить маски.

«Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране», — говорится в сообщении правительства, которое 13 декабря приводит РИА Новости.

Школы и детские сады переводятся в режим «желтый уровень», университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. Все, кто имеет возможность, должны работать удаленно. Жителям рекомендовано не приглашать в дом более 10 гостей в обычной ситуации и более 20 человек на Рождество.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что новая информация о штамме «омикрон» показывает, насколько стремительно он может распространяться, и ситуация «очень серьезная».

По словам Стёре, наиболее эффективной мерой противодействия является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.

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Комментарии (4)

KJB
А если в гости придут не 10 человек, а 11, это очень повлияет на омикрон ? И как было вычислено нужное количество гостей? А алкоголь чем не угодил? И при чем тут мин обороны? Много вопросов, в общем.
vader
"правительство обратилось к министерству обороны" - вот это главная новость.
266475159
Хорошо, что через алкоголь передается, а не через продукты питания. Иначе закрыли бы продуктовые магазины.
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