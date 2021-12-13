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Bloomberg назвало ситуацию вокруг Украины и Тайваня одним из главных рисков для экономики в 2022 году

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Прогноз главных мировых экономических рисков в 2022 году опубликовало агентство Bloomberg 13 декабря. Аналитики агентства полагают, что главную опасность несет «омикрон»-штамм коронавируса, а также нестабильная ситуация вокруг Тайваня и Украины.

Как пишет издание, если «омикрон»-штамм коронавируса окажется более опасным, чем другие штаммы, мировая экономика может замедлится до 4,2%. В случае, если он окажется менее опасным, экономический рост может составить 5,7%, так как мир вернется к подобию нормальной допандемийной ситуации.

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной также является одним из мощных рисков и может привести к росту цен на газ. Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать войну между Китаем и США, что станет «худшим вариантом», или же введение санкций, которые обрушат рынок полупроводников на острове.

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США вызовет бегство капиталов с развивающихся рынков.

Отмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».

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Комментарии (3)

тов
Нумерологически важен день 02.02.2022.

Война с украиной может начаться в течение недели, начинающейся с этой даты.
xepnuminu
/может замедлится до 4,2%. В случае, если он окажется менее опасным, экономический рост может составить 5,7%, так как мир вернется к подобию нормальной допандемийной ситуации./

кто управляет воз, тот правит миром!

хе-хе.
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