Bloomberg назвало ситуацию вокруг Украины и Тайваня одним из главных рисков для экономики в 2022 году

Прогноз главных мировых экономических рисков в 2022 году опубликовало агентство Bloomberg 13 декабря. Аналитики агентства полагают, что главную опасность несет «омикрон»-штамм коронавируса, а также нестабильная ситуация вокруг Тайваня и Украины.



Как пишет издание, если «омикрон»-штамм коронавируса окажется более опасным, чем другие штаммы, мировая экономика может замедлится до 4,2%. В случае, если он окажется менее опасным, экономический рост может составить 5,7%, так как мир вернется к подобию нормальной допандемийной ситуации.

