Bloomberg назвало ситуацию вокруг Украины и Тайваня одним из главных рисков для экономики в 2022 году

Прогноз главных мировых экономических рисков в 2022 году опубликовало агентство Bloomberg 13 декабря. Аналитики агентства полагают, что главную опасность несет «омикрон»-штамм коронавируса, а также нестабильная ситуация вокруг Тайваня и Украины.
Как пишет издание, если «омикрон»-штамм коронавируса окажется более опасным, чем другие штаммы, мировая экономика может замедлится до 4,2%. В случае, если он окажется менее опасным, экономический рост может составить 5,7%, так как мир вернется к подобию нормальной допандемийной ситуации.
Напряженность в отношениях между Россией и Украиной также является одним из мощных рисков и может привести к росту цен на газ. Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать войну между Китаем и США, что станет «худшим вариантом», или же введение санкций, которые обрушат рынок полупроводников на острове.
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США вызовет бегство капиталов с развивающихся рынков.
Отмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».