Фигурантов дела об аргентинских наркотиках признали виновными, но заслуживающими снисхождения

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела о поставках наркотиков из Аргентины в Россию и страны Европы. Между тем их признали заслуживающими снисхождения, сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.



«Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта», — отметил собеседник агентства 13 декабря.



Ранее сторона обвинения просила признать виновными всех подсудимых, а сторона защиты просила всех оправдать.

