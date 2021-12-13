Фигурантов дела об аргентинских наркотиках признали виновными, но заслуживающими снисхождения

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела о поставках наркотиков из Аргентины в Россию и страны Европы. Между тем их признали заслуживающими снисхождения, сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.
«Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта», — отметил собеседник агентства 13 декабря.
Ранее сторона обвинения просила признать виновными всех подсудимых, а сторона защиты просила всех оправдать.
В декабре 2016 года на территории посольства России в Буэнос-Айресе нашли 389 килограммов наркотиков (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 килограммов). Силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев»), поскольку чемоданов, в которые злоумышленники упаковали вещество, было двенадцать. Сам наркотик заменили на муку, в чемоданы положили GPS-датчики, с помощью которых можно было отслеживать их местоположение.
В декабре 2017-го и в феврале 2018-го были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-работник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, а в РФ — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, которые приехали получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука — ключевого фигуранта — объявили в розыск. Позже его экстрадировали в Россию из Германии и доставили в СИЗО «Матросская тишина». Адвокаты Ковальчука обжаловали решение о выдаче бывшего дипломата из ФРГ, так как не были уведомлены о процедуре. Обвиняемый отрицал причастность к делу, называя себя «жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию».