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В час пик на красной ветке метро Петербурга стали реже ходить поезда

Причиной увеличения интервала движения на красной ветке петербургского метро стала техническая неисправность.

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Вечером понедельника на красной ветке петербургского метро поезда приходится ждать дольше, чем обычно. Об этом 13 декабря рассказала «Фонтанке» читательница.

«На первой линии метро интервал увеличен от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов» и от «Пушкинской», — уточнила собеседница.

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что интервал движения действительно немного увеличен от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской», но на пассажиропоток это никак не влияет. Виной тому — незначительная техническая неисправность, уточнили в пресс-службе.

UPD: в 20:05 интервал движения был восстановлен, красная линия работает в обычном режиме.

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