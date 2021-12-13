НеБДТ представит спектакль «Господа проклятые» по Салтыкову-Щедрину

Это первая работа НеБДТ по произведению одного из главных авторов русской литературы XIX века. Режиссер Вадим Сквирский работает над спектаклем вместе с выпускниками Льва Эренбурга. Главные партии отдали опытнейшим актерам: Константин Шелестун выйдет на сцену в роли Иудушки Головлева, а Хельга Филиппова — в роли Арины Петровны.

Родовое поместье Головлевых предстанет в образе чулана (художник — Екатерина Угленко), битком набитого припасами, хотя больше напоминающего черную дыру, затягивающую в себя любого, кто осмелится приблизиться. У каждого обитателя этого пространства имеется какая-то нелепая и казусная черта: властная мать семейства, пронырливая экономка, сестрички-чертовы куклы, непутевые братцы да горячие мужички. Вадим Сквирский превращает известный сюжет в фантасмагорию, сумрачное тягучее сновидение, при этом не лишенные черного юмора



«В самом финале романа есть очень важное, по-моему, место, которое автором только намечено в нескольких предложениях. Аннинька возвращается в Головлёво, за ужином с Иудушкой они начинают выпивать, вспоминать былое, заканчивается непременно ссорой, но на следующий день они, вопреки вчерашней ссоре, опять усаживаются за стол, и всё повторяется. Кончается это таким страстным желанием покаяния Иудушки, что он в одном халате бежит на могилу проклявшей его матери и замерзает в сугробе. Эта туманная область и есть предмет нашего сочинения. В спектакле мы попытались воплотить, как именно случилась «горесть внезапного обретения совести», — комментирует будущую работу режиссер.

