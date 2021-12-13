БДТ приглашает разгадать тайну могущества Джорджа Каплана

15 декабря на Малой сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова пройдет премьера спектакля «Джордж Каплан». Режиссер Арсений Бехтерев — недавний выпускник Мастерской Андрея Могучего — выбрал для своего дебюта в БДТ пьесу современного автора Фредерика Соннтага, на российской театральной сцене еще не ставившуюся.

В фокусе внимания французского драматурга — политические темы, мифы и способы сопротивления обступившему со всех сторон обществу потребления. Соннтаг анализирует методы и приемы бесед о политике, механизмы зарождения вымыслов и их активной циркуляции в ХХ веке. В итоге многочисленные раздумья сложились в «Призрачную трилогию», куда вошла и драма «Джордж Каплан».

Молодые сценаристы, а по зову души и сердца — активисты-подпольщики и члены некоего тайного правительства, — готовят акцию, направленную против человечности, и то дело упоминают Джорджа Каплана. Кто эта таинственная личность, почему она обладает таким могуществом и как влияет на жизнь каждого, предстоит попытаться разгадать не только героям спектакля, но и зрителям.



«Найти интересную современную пьесу — задача, может быть, более трудная, чем поставить спектакль. Долгожданная встреча с такой пьесой всегда оказывается счастливой случайностью — так было и с «Капланом»: перевод мне по большому секрету дал прочесть друг. Его секрет не был раскрыт — спектакль готов, но тайна пьесы сохраняется: кто такой Джордж Каплан? Головоломка, с которой мы продолжаем биться», — рассказывает режиссер о спектакле.



В ролях заняты: Алексей Винников, Яна Савицкая, Рустам Насыров, Виктор Бугаков, Екатерина Старателева, Дмитрий Смирнов, Иван Федорук.



Начало в 19:00.



18+



Наталия Эфендиева

