Суд частично удовлетворил иск Тюрина к YouTube-каналу, на котором Максакова назвала его «вором в законе»

Суд частично удовлетворил иск бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина к YouTube-каналу «Советник Сплетник», где певица выступила с «порочащими» его утверждениями. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.



Видеообращение Максаковой было опубликовано на канале в мае 2021 года. Она назвала Тюрина «вором в законе» и обвиняла его в попытке незаконно завладеть офисом отца певицы и ее квартирой.



Предприниматель счел слова бывшей гражданской супруги порочащими его честь и деловую репутацию. Он требовал взыскать 5 млн рублей компенсации.

