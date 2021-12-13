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Суд частично удовлетворил иск Тюрина к YouTube-каналу, на котором Максакова назвала его «вором в законе»

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Суд частично удовлетворил иск бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина к YouTube-каналу «Советник Сплетник», где певица выступила с «порочащими» его утверждениями. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.

Видеообращение Максаковой было опубликовано на канале в мае 2021 года. Она назвала Тюрина «вором в законе» и обвиняла его в попытке незаконно завладеть офисом отца певицы и ее квартирой.

Предприниматель счел слова бывшей гражданской супруги порочащими его честь и деловую репутацию. Он требовал взыскать 5 млн рублей компенсации.

Суд удовлетворил часть требований, взыскав только 120 тысяч рублей. Однако суд не обязал ответчика опровергнуть заявления о том, что Тюрин является криминальным авторитетом.

О своей борьбе с бывшим гражданским мужем Мария Максакова ранее подробно рассказала в интервью «Фонтанке».

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