«Фонтанка» ищет специалиста по развитию социальных медиа

Петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру» открывает вакансию специалиста в области СММ. С нас — достойная оплата и условия труда, с вас — креативное мышление и умение продвигать.
Чего мы ждем от кандидата:
- опыт ведения популярных пабликов в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»;
- навыки редакторской работы, обработки текстов, фото и видео;
- знание графических программ.
Инициативность, нестандартное мышление, умение работать в команде — качества, без которых вам будет трудно, а нам — неинтересно.
Работа постоянная, зарплата — выше средней по городу.
Ваши резюме направляйте по электронной почте job@fontanka.ru