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«Фонтанка» ищет специалиста по развитию социальных медиа

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Петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру» открывает вакансию специалиста в области СММ. С нас — достойная оплата и условия труда, с вас — креативное мышление и умение продвигать.

Чего мы ждем от кандидата:

  • опыт ведения популярных пабликов в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»;
  • навыки редакторской работы, обработки текстов, фото и видео;
  • знание графических программ.

Инициативность, нестандартное мышление, умение работать в команде — качества, без которых вам будет трудно, а нам — неинтересно.

Работа постоянная, зарплата — выше средней по городу.

Ваши резюме направляйте по электронной почте job@fontanka.ru

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