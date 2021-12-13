«Фонтанка» ищет специалиста по развитию социальных медиа

Петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру» открывает вакансию специалиста в области СММ. С нас — достойная оплата и условия труда, с вас — креативное мышление и умение продвигать.



Чего мы ждем от кандидата:



опыт ведения популярных пабликов в сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»;

навыки редакторской работы, обработки текстов, фото и видео;

знание графических программ.

Инициативность, нестандартное мышление, умение работать в команде — качества, без которых вам будет трудно, а нам — неинтересно.



Работа постоянная, зарплата — выше средней по городу.

