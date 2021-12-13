В Красносельском районе Петербурга из унитаза вылез живой кот-подросток

В квартире дома 11/21 на Петергофском шоссе жильцы обнаружили в своем унитазе нечто шипящее и трепыхающееся. Странным полосатым комочком оказался живой котенок-подросток, сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 13 декабря.



«12 декабря утром нашла котенка в туалете. Наверное, кто-то из соседей сверху спустил его! Сейчас с котенком все хорошо, его я отмыла, посушила, в ветеринарную клинику отнесла, там его осмотрели, провели диагностику состояния здоровья. У котенка больные глазки, но это все лечится», — рассказала новая хозяйка животного Маргарита.