«АБЗ-Дорстрой» построит продолжение улицы Крисанова в Перми

Петербургское АО «АБЗ-Дорстрой» (ГК «АБЗ-1») стало победителем в конкурсе на строительство в Перми участка улицы Крисанова. Вместе со строительством путепровода и переустройством трамвайных линий на это выделяется 3,4 млрд рублей.
В рамках первого этапа проекта «АБЗ-Дорстрой» должен построить четырехполосный путепровод для того, чтобы обеспечить пересечение улицы Крисанова с шоссе Космонавтов в двух уровнях, а также возвести подпорные стены на подходах к нему, переустроить коммуникации, попадающие в зону работ. Будут установлены новое освещение и шумозащитные экраны, проложены тротуары и подъезды к развязке, благоустроена территория.
Также в состав первого этапа входят реконструкция реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Подгорная и улицы Столбовой на подходе к транспортной развязке, прокладка участка улицы Крисанова он шоссе до Полевой улицы и переустройство трамвайных линий. На объекте начаты подготовительные работы — освоб, которые предусматривают освобождение земельных участков и переустройство подземных коммуникаций.
По условиям контракта, работы необходимо начать 17 декабря 2021 года, а завершить до 31 июля 2024 года.