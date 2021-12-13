«АБЗ-Дорстрой» построит продолжение улицы Крисанова в Перми

Петербургское АО «АБЗ-Дорстрой» (ГК «АБЗ-1») стало победителем в конкурсе на строительство в Перми участка улицы Крисанова. Вместе со строительством путепровода и переустройством трамвайных линий на это выделяется 3,4 млрд рублей.

В рамках первого этапа проекта «АБЗ-Дорстрой» должен построить четырехполосный путепровод для того, чтобы обеспечить пересечение улицы Крисанова с шоссе Космонавтов в двух уровнях, а также возвести подпорные стены на подходах к нему, переустроить коммуникации, попадающие в зону работ. Будут установлены новое освещение и шумозащитные экраны, проложены тротуары и подъезды к развязке, благоустроена территория.