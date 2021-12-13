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В центре Петербурга водосточная труба оторвалась от стены и опасно повисла над головами жителей

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На Кавалергардской улице, 4 в Петербурге водосточная труба оторвалась от стены и повисла над головами жителей. Сила притяжения Земли вот-вот сделает свое дело, если на помощь не придут коммунальщики.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, потенциально опасную территорию оградили ленточкой, которая не препятствует пешеходам — горожане проходят мимо, не обращая на нее внимания.

Фото: пресс-служба Центрального района Петербурга
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«На фасаде дома № 4 по Кавалергардской улице в ходе обследования дома службами Жилкомсервиса № 3 Центрального района был выявлен дефект водосточной трубы. Часть тротуара была огорожена сигнальной лентой для безопасности пешеходов», — сообщили пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. На данный момент дефект водосточной трубы устраняют специалисты ЖКС № 3.

Фото: пресс-служба Центрального района Петербурга

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Фонтанка,то что в городе нет губернатора и что коммунальщики не справляются мы знаем.В чем новость?
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