В центре Петербурга водосточная труба оторвалась от стены и опасно повисла над головами жителей

На Кавалергардской улице, 4 в Петербурге водосточная труба оторвалась от стены и повисла над головами жителей. Сила притяжения Земли вот-вот сделает свое дело, если на помощь не придут коммунальщики.
Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, потенциально опасную территорию оградили ленточкой, которая не препятствует пешеходам — горожане проходят мимо, не обращая на нее внимания.
«На фасаде дома № 4 по Кавалергардской улице в ходе обследования дома службами Жилкомсервиса № 3 Центрального района был выявлен дефект водосточной трубы. Часть тротуара была огорожена сигнальной лентой для безопасности пешеходов», — сообщили пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. На данный момент дефект водосточной трубы устраняют специалисты ЖКС № 3.