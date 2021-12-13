Time назвал Маска человеком года

По версии журнала Time, человеком года стоит назвать Илона Маска. Потому что о ком еще будут читать в электронных учебниках наши космические потомки?

Как пишет Time 13 декабря, еще несколько лет назад Маск казался людям сумасшедшим на грани банкротства, а теперь этот тихий человек родом из ЮАР с синдромом Аспергера подчиняет правительства и промышленность своим амбициям.