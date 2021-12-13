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Time назвал Маска человеком года

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По версии журнала Time, человеком года стоит назвать Илона Маска. Потому что о ком еще будут читать в электронных учебниках наши космические потомки?

Как пишет Time 13 декабря, еще несколько лет назад Маск казался людям сумасшедшим на грани банкротства, а теперь этот тихий человек родом из ЮАР с синдромом Аспергера подчиняет правительства и промышленность своим амбициям.

Издание отмечает его намерения — сделать жизнь человека мультипланетарной, и не потому, что это выгодно, а потому, что это «было бы захватывающе», и построить город на Марсе, который был бы заселен животными и другими существами с Земли. «Что-то вроде футуристического Ноева ковчега. Мы бы привезли больше, чем пару животных. Было бы странно привезти только пару», — говорил один из самых богатых людей на Земле Илон Маск.

Годом ранее звание человека года заслужили нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

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Комментарии (7)

Денеб
Поздравления, Илон! Заслужил!
Cвифт
.... а МК прошёлся по нашей разрухе.
--- Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты
Прогрессу угрожают обломки "Роскосмоса" (с).
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