Time назвал Маска человеком года

По версии журнала Time, человеком года стоит назвать Илона Маска. Потому что о ком еще будут читать в электронных учебниках наши космические потомки?
Как пишет Time 13 декабря, еще несколько лет назад Маск казался людям сумасшедшим на грани банкротства, а теперь этот тихий человек родом из ЮАР с синдромом Аспергера подчиняет правительства и промышленность своим амбициям.
Издание отмечает его намерения — сделать жизнь человека мультипланетарной, и не потому, что это выгодно, а потому, что это «было бы захватывающе», и построить город на Марсе, который был бы заселен животными и другими существами с Земли. «Что-то вроде футуристического Ноева ковчега. Мы бы привезли больше, чем пару животных. Было бы странно привезти только пару», — говорил один из самых богатых людей на Земле Илон Маск.
Годом ранее звание человека года заслужили нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.