В Петербурге открылась выставка лучших работ участников юбилейного фотоконкурса «Взгляды» о жизни людей с инвалидностью

В стенах Дворца культуры им. Н.К. Крупской открылась фотовыставка «Взгляды. Жизнь без границ». В экспозицию вошли лучшие работы участников юбилейного XV фотоконкурса «Взгляды», который с 2006 года проводит петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. Петербуржцы и гости города смогут увидеть уникальные снимки, рассказывающие о жизни людей с инвалидностью в современном обществе.

На выставке представлены 62 фотоработы, присланные на конкурс профессиональными фотографами и любителями из разных регионов России и зарубежных стран. Авторы запечатлели моменты из жизни людей совершенно разных возрастов и профессий, у каждого из которых свои увлечения и мечты. Среди них — дети и взрослые, жители посёлков и столичных городов, артисты и учителя, спортсмены и журналисты, блогеры, путешественники и учёные.

На фотовыставке можно увидеть снимок, героем которого стал Сергей Александров — единственный паралимпиец-горнолыжник в России, который покоряет горные вершины на протезах обеих ног. Эта работа заняла первое место в юбилейной конкурсной программе.



Сразу две фотографии близнецов из Петербурга с ДЦП были отмечены специальными призами и заняли почётные места в юбилейной экспозиции. Малышки Даша и Ульяна уже успели покорить своими искренними и задорными улыбками гостей церемонии награждения, а теперь увидеть эти кадры смогут и посетители Дворца культуры им. Н.К. Крупской.



Экспозиция будет работать с 10:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника. Выставка продлится до 28 декабря.

