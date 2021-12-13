Наркополицейский в Екатеринбурге делал закладки, чтобы улучшить свои показатели

По делу о сбыте наркотиков с использованием служебного положения и превышении полномочий в Екатеринбурге задержан оперативник. Он делал закладки и лишал свободы тех, кто приходил за наркотиками.

Как пишет E1 13 декабря, 34-летнего старшего лейтенанта задержали сотрудники службы собственной безопасности. Его поймали, когда он делал очередную закладку. По версии следствия, действовал оперативник как обычный наркоторговец — вещества покупал в Интернете, находил покупателей, высылал им адрес. Своих «клиентов» он поджидал неподалеку от указанного им места и тут же задерживал. На вопрос о том, зачем он это делал, оперативник ответил, что хотел улучшить свои статистические показатели.