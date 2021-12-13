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Наркополицейский в Екатеринбурге делал закладки, чтобы улучшить свои показатели

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По делу о сбыте наркотиков с использованием служебного положения и превышении полномочий в Екатеринбурге задержан оперативник. Он делал закладки и лишал свободы тех, кто приходил за наркотиками.

Как пишет E1 13 декабря, 34-летнего старшего лейтенанта задержали сотрудники службы собственной безопасности. Его поймали, когда он делал очередную закладку. По версии следствия, действовал оперативник как обычный наркоторговец — вещества покупал в Интернете, находил покупателей, высылал им адрес. Своих «клиентов» он поджидал неподалеку от указанного им места и тут же задерживал. На вопрос о том, зачем он это делал, оперативник ответил, что хотел улучшить свои статистические показатели.

Сейчас он отстранен от службы и проходит подозреваемым сразу по двум уголовным делам.

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Комментарии (11)

perekuz
В 90-х годах говорили, что милиция отличается от бандитов наличием формы, но не образом действий.
angel of death
вот такая она наша доблестная полиция.... и сколько там вот таких вот изподвыподверта непойманных - остаётся только докадываться - может 99%, а может лишь 98%.... палочная система - какие цели, такие и показатели.... вместо борьбы с реальной преступностью - борьбу иммитируют.... странно, что он что-то вообще покупал, а не брал из вещдоков - ведь ни одно СМИ народу не показало ни одного видоса на тему - как уничтожают запрещёнку.... т.е. её могут гипотетически и повторно использовать для подбрасывания разным неугодным...
260569221
Современные проблемы требуют современных решений! (С)
Гениально….
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