Как говорится в эпидемиологической справке от 13 декабря, в стационарах находится
За минувшие сутки первично привиты
В Петербурге на фоне успехов вакцинации резко выросло число коронавирусных пациентов в больницах
Число пациентов с ковидом и пневмониями в больницах Петербурга резко увеличилось, следует из статистики Смольного.
Как говорится в эпидемиологической справке от 13 декабря, в стационарах находится
За минувшие сутки первично привиты
13 декабря 2021, 11:53Число заболевших ковидом в Петербурге впервые за две недели упало ниже 2000
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