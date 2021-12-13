В Петербурге на фоне успехов вакцинации резко выросло число коронавирусных пациентов в больницах

Как говорится в эпидемиологической справке от 13 декабря, в стационарах находится 5 871 пациент. Накануне, 12 декабря, их было 5 603 . Из общего числа больных 601 находится в реанимации, а 333 подключены к ИВЛ. За минувшие сутки в больницы поступило еще 270 новых пациентов, а выписали 128. Общее число коек не изменилось — их 7 949 . Еще 27 027 человек лечатся амбулаторно.



За минувшие сутки первично привиты 7 483 человека. Закончили цикл еще 10 678 . Это сопоставимо с ноябрьскими показателями. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,44 млн жителей Петербурга. В запасе еще 896 тысяч доз.

