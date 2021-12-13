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В Петербурге на фоне успехов вакцинации резко выросло число коронавирусных пациентов в больницах

Число пациентов с ковидом и пневмониями в больницах Петербурга резко увеличилось, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 13 декабря, в стационарах находится 5 871 пациент. Накануне, 12 декабря, их было 5 603. Из общего числа больных 601 находится в реанимации, а 333 подключены к ИВЛ. За минувшие сутки в больницы поступило еще 270 новых пациентов, а выписали 128. Общее число коек не изменилось — их 7 949. Еще 27 027 человек лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки первично привиты 7 483 человека. Закончили цикл еще 10 678. Это сопоставимо с ноябрьскими показателями. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,44 млн жителей Петербурга. В запасе еще 896 тысяч доз.

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Комментарии (21)

Блейк
Вот что я скажу. Всё больше и больше приходит нехорошей информации по сему миру в связи с этой святой вакцинацией. Никто толком не может сказать, а что будет через год, после такой терапии. Оказалось, что этот S белок, токсин кстати, должен сидеть в плече и не шататься по всему организму, а он болт забил и шарится везде. Получаем сердечно-сосудистые и в придачу ещё кучу побочек на перспективу, включая развитие рака. Да пофигу всем, колоть и как можно чаще. Вакцинация не про медицину- это действительно эксперимент. Можете обвинять меня в чём угодно, но это факт, крики о том чо мы спасли кучу жизней, ну, после начала вакцинации смертность увеличилась в 4 раза. Валить всё на мутации и прочее бесполезно. Индусы с японцами лечат и имеют результат в разы лучше чем во всём мире, но никто не перенимает опыт, никто и нигде, кроме частных клиник. Это никому не надо, задача стоит всех переколоть. Так теперь лечат простудные заболевания.
AKM
Совпадение? Не думаю.
266171856
Во вчерашней конференции "Врачи за правду" неаффилированные с Ковид-19 врачи объяснили, в чём дело. Этот коммерческий проект пора сворачивать, пока страну не развалили.
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