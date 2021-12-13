В Смольном заинтересовались несогласованным концертом 25/17 в «Гигант Холле»

Чиновники снова обратили внимание на рэперов, на сей раз объектом пристального внимания стала группа 25/17. Как сообщает 13 декабря пресс-служба администрации Петербурга, концерт, прошедший тремя днями ранее в «Гигант Холле», не был согласован и прошел с нарушениями.

«Сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по культуре проверили соблюдение антиковидных требований при проведении концерта группы 25/17 в «Гигант Холле» на Кондратьевском проспекте. Концерт, собравший более тысячи зрителей, не был согласован с комитетом по культуре, как этого требует действующая редакция 121 постановления. Организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности. В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.