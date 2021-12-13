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В Смольном заинтересовались несогласованным концертом 25/17 в «Гигант Холле»

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Чиновники снова обратили внимание на рэперов, на сей раз объектом пристального внимания стала группа 25/17. Как сообщает 13 декабря пресс-служба администрации Петербурга, концерт, прошедший тремя днями ранее в «Гигант Холле», не был согласован и прошел с нарушениями.

«Сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по культуре проверили соблюдение антиковидных требований при проведении концерта группы 25/17 в «Гигант Холле» на Кондратьевском проспекте. Концерт, собравший более тысячи зрителей, не был согласован с комитетом по культуре, как этого требует действующая редакция 121 постановления. Организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности. В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

администрация Петербурга

В администрации уточнили, что нарушители будут привлечены к ответственности.

Группа 25/17 (до 2009 года — «Иезекииль 25:17») основана омскими музыкантами Антоном Завьяловым (Ант) и Андреем Позднуховым (Бледный). Название происходит от библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, который цитируется в тарантиновском «Криминальном чтиве». В разное время группу критиковали за религиозный фанатизм и националистический уклон.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Виктор-1
Г.-н "Смольный" - заинтересуйся лучше сугробами на дорогах и тротуарах!
angel of death
а потом они искренне удивляются, откуда в городе такой рост заболеваемости
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