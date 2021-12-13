Дети гриппуют тяжелее, чем болеют ковидом. В Петербурге уже 165 детей с гриппом пролечили в детской инфекционной больнице

За неделю с 6 по 12 декабря в ДГБ № 5 скорая помощь доставила 553 пациента с респираторными заболеваниями. Из них у 56 детей выявлен коронавирус, 57 поставлен диагноз пневмония, остальные лечатся в больнице от ОРВИ (диагноз грипп ставится позже, после верификации вируса).

Из доставленных скорой пациентов с предварительным диагнозом ОРВИ коронавирус выявляется не более чем у четверти, у остальных — острая респираторная инфекция (ОРВИ), в том числе грипп. С октября по 10 декабря в Детской инфекционной больнице № 5 имени Филатова грипп А выявлен у 165 пациентов. Причем чаще его начали обнаруживать в конце ноября.

«Подавляющее большинство детей поступают сейчас в стационар с ОРВИ и гриппом, — рассказала «Фонтанке» главный врач ДГБ № 5 Людмила Исанкина. — Гриппа стало больше не только в сравнении с прошлым годом (в эпидсезоне 2020/21 года не было ни одного случая), но и с позапрошлым. С октября мы пролечили уже 165 пациентов. Выявляется сейчас грипп А».



В сравнении с ковидом у гриппа чаще остро выражены клинические симптомы: высокая температура, кашель, насморк, боли в горле. Но пока, к счастью, еще ни один ребенок не нуждался в интенсивной терапии и реанимации. Ковид протекает в более спокойной форме, но если у ребенка есть тяжелые сопутствующие заболевания, он рискует попасть в реанимацию. Такие дети есть и были.



Людмила Исанкина рассказала, что сейчас ситуация с ковидом не отличается от осенней по числу поступающих пациентов и тяжести течения болезни. «Был серьезный подъем осенью, но после каникул благодаря разобщению число поступающих на госпитализацию уменьшилось. Затем через две недели после каникул спад остановился и снова начался рост. Сейчас число нуждающихся в госпитализации держится на одном уровне», — отмечает медик.

