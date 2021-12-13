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Петербуржец пытался удешевить ремонт, переклеивая штрихкоды. Персонал магазина не оценил смекалку

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Сотрудников ОВО вызвали в строительный гипермаркет в Калининском районе, где у кассира не сходилась сумма в чеке с объемом покупок одного из клиентов.

Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 13 декабря, накануне работники магазина на Руставели поймали покупателя на хитрости. Мужчина пытался приобрести товары по цене, не соответствующей действительности. Для этого он переклеил штрихкоды с дешевых товаров на дорогостоящие. Разница составила 15 тысяч в минус магазину.

Наряд ОВО отвез смекалистого петербуржца в 15-й отдел полиции.

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Комментарии (4)

Alex_D
Переклейка однозначно мошенничество. Но есть ли железные доказательства, что покупец сам переклеивал? Ну там видеозаписи, например. А то так можно жестокую шутку над ничего не подозревающими покупателями устроить. Да и как магазины с ценниками и штрихкодами работают тоже известно.
265843015
Я помню парень из Юлмарта клал процессоры в собачий корм и сам же его получал на выдаче, вот это смекалка была, сел конечно же он...а переклейка это прошлый век...
hal9000
В Леруа в последнее время честно говоря давно распродаж не было...например в Кастораме всегда весной и осенью существенные скидки практически на все были..блин хороший магазин был..зачем этот максидом нужен..в максидоме вообще ниче нет там одни продавцы ходят как собаки набрасываются на тебя а товара никакого нет..гребанный максидом шоб он сгорел нафиг..
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