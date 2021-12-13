Петербуржец пытался удешевить ремонт, переклеивая штрихкоды. Персонал магазина не оценил смекалку

Сотрудников ОВО вызвали в строительный гипермаркет в Калининском районе, где у кассира не сходилась сумма в чеке с объемом покупок одного из клиентов.



Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 13 декабря, накануне работники магазина на Руставели поймали покупателя на хитрости. Мужчина пытался приобрести товары по цене, не соответствующей действительности. Для этого он переклеил штрихкоды с дешевых товаров на дорогостоящие. Разница составила 15 тысяч в минус магазину.



Наряд ОВО отвез смекалистого петербуржца в 15-й отдел полиции.

