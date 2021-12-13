«Продам мальчика срочно». Полиция Петербурга нашла странную пиарщицу пирожных

После сообщения петербурженки о торговле детьми полиция оперативно нашла креативного пекаря.
Как сообщает 13 декабря 47news, вчера в полицию Петербурга обратилась жительница Выборгского района города. Она рассказала, что на популярном сайте объявлений случайно заметила странное предложение. «10 000 Р. Продам мальчика срочно. Цена договорная, срочно нужно продать мальчика», — гласило объявление.
Полиция за несколько часов вышла на «продавца». Это оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в Купчино, а живущая в Тосно. Она занимается мелким производством кондитерских изделий и придумала объявление для раскрутки своего бизнеса. С девушкой провели воспитательно-профилактическую беседу.