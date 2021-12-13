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«Продам мальчика срочно». Полиция Петербурга нашла странную пиарщицу пирожных

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После сообщения петербурженки о торговле детьми полиция оперативно нашла креативного пекаря.

Как сообщает 13 декабря 47news, вчера в полицию Петербурга обратилась жительница Выборгского района города. Она рассказала, что на популярном сайте объявлений случайно заметила странное предложение. «10 000 Р. Продам мальчика срочно. Цена договорная, срочно нужно продать мальчика», — гласило объявление.

Фото: 47news
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Полиция за несколько часов вышла на «продавца». Это оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в Купчино, а живущая в Тосно. Она занимается мелким производством кондитерских изделий и придумала объявление для раскрутки своего бизнеса. С девушкой провели воспитательно-профилактическую беседу.

Фото: 47news

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Комментарии (4)

ROMUALD
Какие сериалы, такая и молодёжь. Например:
12:59
Продолжение «Секса в большом городе» стало самой удачной премьерой HBO Max. Пора чистить контент, и создающих непотребщину.
Мимопрохожу
Что-то я логику продавщицы не улавливаю. Она рассчитывала, что люди, готовые "купить" ребенка, окажутся сладкоежками? Или надеялась сбыть пирожные полицейским, которые заинтересуются ее объявлением?
hal9000
Какая беседа??..ей просто этого ребенка нечем кормить похоже..
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