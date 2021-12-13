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Петербургские мосты разведут в последний раз до весны

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Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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В ночь на вторник, 14 декабря, в Петербурге состоится последняя технологическая разводка мостов в 2021 году. После этого переправы останутся наведенными до весны.

Как сообщает 13 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», этой ночью в Петербурге разведут два моста:

  • с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 — Благовещенский мост,
  • с 2:20 до 5:10 — мост Александра Невского.

Развести и навести мосты могут в рамках указанных промежутков, но необязательно точно в это время. После этой ночи переправы разведут уже только весной 2022 года, когда начнут готовить их к новому навигационному периоду.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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