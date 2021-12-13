Российская ассоциация разработчиков «зеленого» авиатоплива обещает, что первый полет на нем состоится к 2024 году

В России создана первая ассоциации разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). В нее вошли «Газпром нефть» совместно с Airbus и «Аэрофлотом», а также авиакомпании S7 Group и «Волга-Днепр», национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Первый полет самолета Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами.

Основной исследовательской площадкой альянса станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Петербурге, где будет разрабатываться эффективная рецептура зеленого авиатоплива и технологии для последующего промышленного производства. Опытные партии SAF планируется выпустить на Московском и Омском НПЗ «Газпром нефти». «Декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом, — подчеркнул заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер. — „Газпром нефть» активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам зеленого авиатоплива». В «Аэрофлоте» отметили, что за прошедшее десятилетие авиакомпания снизила удельные выбросы СО2 на 30%, а согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации.