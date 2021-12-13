Краеведы приглашают в виртуальную прогулку по старинным усадьбам

Есть известная картина Брюллова «Портрет сестер Шишмаревых». Есть работа Кипренского «Портрет А.Ф. Шишмарева» — это их батюшка. Обе картины были написаны на даче Шишмарева, и это только часть интересной истории, которую можно про ту дачу рассказать. Слушаем подробности 16 декабря в библиотеке «Бронницкая». Бесплатно. 12+
У Шишмарева было еще шесть детей, внебрачных. От знаменитой балерины Екатерины Телешевой (или Телешовой), в которую Грибоедов был влюблен и из квартиры которой генерал-губернатор Петербурга Милорадович и отправился на свою погибель на Сенатскую площадь. Вот как далеко можно зайти в рассказах, отталкиваясь просто от деревянного здания на Приморском, 87. А на «даче Головина» жили члены императорской фамилии. А дача Дурново из министерской стала штаб-квартирой анархистов и это «анархическое гнездо пользовалось в столице завидной популярностью и репутацией какого-то Брокена, Лысой Горы, где собирались нечистые силы, справляли шабаш ведьмы, шли оргии…», как вспоминал революционер публицист Николай Суханов.
Руководитель краеведческого клуба «Петербургское время» Екатерина Ермолаева предлагает виртуально пройтись вдоль Невы и посетить эти усадьбы и дачи эпохи классицизма. Посмотрим на их старинные изображения, сравним с тем, что имеем сейчас. Встречаемся 16 декабря в библиотеке «Бронницкая» (Бронницкая, 16/17) на лекции «В поисках дома с колоннами, или виртуальное путешествие вдоль Невы». Подробности о регистрации на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18.30
Александра Шеромова