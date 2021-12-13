Краеведы приглашают в виртуальную прогулку по старинным усадьбам

Есть известная картина Брюллова «Портрет сестер Шишмаревых». Есть работа Кипренского «Портрет А.Ф. Шишмарева» — это их батюшка. Обе картины были написаны на даче Шишмарева, и это только часть интересной истории, которую можно про ту дачу рассказать. Слушаем подробности 16 декабря в библиотеке «Бронницкая». Бесплатно. 12+

У Шишмарева было еще шесть детей, внебрачных. От знаменитой балерины Екатерины Телешевой (или Телешовой), в которую Грибоедов был влюблен и из квартиры которой генерал-губернатор Петербурга Милорадович и отправился на свою погибель на Сенатскую площадь. Вот как далеко можно зайти в рассказах, отталкиваясь просто от деревянного здания на Приморском, 87. А на «даче Головина» жили члены императорской фамилии. А дача Дурново из министерской стала штаб-квартирой анархистов и это «анархическое гнездо пользовалось в столице завидной популярностью и репутацией какого-то Брокена, Лысой Горы, где собирались нечистые силы, справляли шабаш ведьмы, шли оргии…», как вспоминал революционер публицист Николай Суханов.

