Густой туман в Калининграде задержал несколько рейсов в Петербург

Несколько самолетов не могут отправиться из аэропорта Калининграда в Петербург. Домой туристов не пускают метеорологические условия.



Как рассказала читательница «Фонтанки» Анна, вместе с друзьями она должна была отправиться домой рейсами DP 536 АК «Победа» и FV 6324 АК «Россия». Первый задерживается более чем на четыре часа — до 13:20, второй — более чем на семь, до 16:55 по местному времени.

