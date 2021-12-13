Густой туман в Калининграде задержал несколько рейсов в Петербург

Несколько самолетов не могут отправиться из аэропорта Калининграда в Петербург. Домой туристов не пускают метеорологические условия.
Как рассказала читательница «Фонтанки» Анна, вместе с друзьями она должна была отправиться домой рейсами DP 536 АК «Победа» и FV 6324 АК «Россия». Первый задерживается более чем на четыре часа — до 13:20, второй — более чем на семь, до 16:55 по местному времени.
«Посадка должна была начаться первый раз в 8:20 с вылетом в 9:00, в 8:45 мы сели в автобус, и нас обратно отправили в аэропорт», — рассказала петербурженка. По ее словам, причиной изменения в расписании стал туман.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что самолет в Петербург задерживается из-за метеорологических условий.