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Тиктокеры час катались в лифтах «Европолиса», раздеваясь и задирая ноги. Теперь их ищет полиция

Группа из десяти человек фактически блокировала лифты ТРК на Полюстровском проспекте. Ради удачного ролика обнажались, занимались физкультурой и хамили службе охраны.

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Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, «убойный» контент для канала молодые люди пришли снимать в покупательский час пик — около половины восьмого вечера 7 декабря.

Сначала визитеры сняли верхнюю одежду и положили её у лифтов, потом начали переодеваться в рваные майки, которые больше обнажали торсы, чем скрывали. Затем тиктокеры вызвали лифт и начали там сниматься. Одна из участниц показывала чудеса растяжки и застряла ногой в проеме лифта.

«Фонтанка.ру»

Пользоваться скоростными кабинами обычные посетители ТРК не могли около 30–40 минут. Затем молодые люди начали бегать с голыми торсами, отжиматься от пола и носить друг друга на плечах. Все это, естественно, под камеры телефонов.

На просьбы сотрудников охраны «Европолиса» участники съемок отчаянно хамили. А когда на место был вызван наряд Росгвардии, начали собираться.

Правда, работники УВО не нашли в их действиях нарушения общественного порядка, после чего администрация ТРК написала заявление в полицию.

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Комментарии (17)

Cashmare
растяжка не с того ракурса показана, да и с темой сисек как-то не очень. ну такое себе, в общем
michailPotapov
У молодежи в россиянии остался из перспектив только Тик-Ток.
что вы хотите от них? не колятся наркотой и ладно
angel of death
уверен, в правилах пользования любого ТЦ, ТРК, ТРЦ нет запрета на съёмки для тик-тока, youtube, и прочих мест молодёжных собирательств.... щас как введут =))) посмотрим, как ололошки запоют =-)))
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