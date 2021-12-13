Тиктокеры час катались в лифтах «Европолиса», раздеваясь и задирая ноги. Теперь их ищет полиция

Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, «убойный» контент для канала молодые люди пришли снимать в покупательский час пик — около половины восьмого вечера 7 декабря.
Сначала визитеры сняли верхнюю одежду и положили её у лифтов, потом начали переодеваться в рваные майки, которые больше обнажали торсы, чем скрывали. Затем тиктокеры вызвали лифт и начали там сниматься. Одна из участниц показывала чудеса растяжки и застряла ногой в проеме лифта.
«Фонтанка.ру»
Пользоваться скоростными кабинами обычные посетители ТРК не могли около 30–40 минут. Затем молодые люди начали бегать с голыми торсами, отжиматься от пола и носить друг друга на плечах. Все это, естественно, под камеры телефонов.
На просьбы сотрудников охраны «Европолиса» участники съемок отчаянно хамили. А когда на место был вызван наряд Росгвардии, начали собираться.
Правда, работники УВО не нашли в их действиях нарушения общественного порядка, после чего администрация ТРК написала заявление в полицию.