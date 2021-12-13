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В Петербурге приговорили автослесаря, забившего приятеля инструментами за предложение заняться любовью

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Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Вячеслава Васильева, признанного виновным в убийстве своего приятеля. Мужчина пытался оправдать свой поступок посягательством на свою гетеросексуальность. Подробности 13 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Было установлено, что 7 марта Васильев и его приятель пили в помещении шиномонтажа на Пролетарской улице в Колпино. Работы, по всей видимости, было немного, так как возлияния, по материалам дела, продолжались с 13:21 до 19:15. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в итоге подсудимый 21 раз ударил своего оппонента по голове и еще четыре раза в грудь. В качестве орудий преступления использовались рихтовочный ключ, две свинцовые кувалды и огнетушитель.

Васильев признал вину. Он рассказал о причине конфликта. По его словам, погибший предложил ему интимную близость, а затем начал угрожать его близкому человеку. В пресс-службе судов уточнили, что секса не было. Подсудимый не стал отрицать, что смерть знакомого наступила в результате его действий, но считает, что поведение потерпевшего было аморальным. Тем не менее Васильев раскаялся.

Суд назначил Васильеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей стороны 1 000 000 рублей.

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Комментарии (13)

Виталий Кувшинов
Я за то, чтобы ему теперь насильно сменили ориентацию.
266752848
Убил и память опорочил... Жди бумеранг!
zonnek
Многовато больно мужику влепили. Тоже мне, преступление, петуха забил.
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