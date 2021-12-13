В Петербурге приговорили автослесаря, забившего приятеля инструментами за предложение заняться любовью

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Вячеслава Васильева, признанного виновным в убийстве своего приятеля. Мужчина пытался оправдать свой поступок посягательством на свою гетеросексуальность. Подробности 13 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Было установлено, что 7 марта Васильев и его приятель пили в помещении шиномонтажа на Пролетарской улице в Колпино. Работы, по всей видимости, было немного, так как возлияния, по материалам дела, продолжались с 13:21 до 19:15. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в итоге подсудимый 21 раз ударил своего оппонента по голове и еще четыре раза в грудь. В качестве орудий преступления использовались рихтовочный ключ, две свинцовые кувалды и огнетушитель.

