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Число заболевших ковидом в Петербурге впервые за две недели упало ниже 2000

Коронавирусная статистика за минувшие сутки показала снижение по основным показателям. Правда, небольшое.

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Как сообщает 13 декабря оперштаб по борьбе с инфекцией, за сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения: 12 декабря сообщалось о 29 929 случаях, 11 декабря — о 30 288, 10 декабря — о 30 873 случаях.

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 1968 новых заболевших (вчера сообщалось о 2012). Последний раз этот показатель опускался ниже 2000 чуть больше двух недель назад, 27 ноября.

В Москве тоже снижение — 2894 против 2862 вчера.

В Петербурге за сутки зафиксировали 60 смертей, причиной которых признан коронавирус. Это меньше, чем в последние два дня (61 и 63), но больше, чем 10 декабря (55). В целом по стране насчитали 1 121 летальный исход (вчера 1 132).

За сутки в России полностью выздоровели 28 561 человек. В Петербурге — 687.

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Комментарии (4)

Static
А где фраза "На фоне рекордов вакцинации"?
тов
С переходом на штамм омикрон - заменяйте теперь слово ковид словом насморк.
Certain_Friend
"В Москве тоже снижение — 2894 против 2862 вчера." Это как?! )
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