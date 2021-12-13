Число заболевших ковидом в Петербурге впервые за две недели упало ниже 2000

Как сообщает 13 декабря оперштаб по борьбе с инфекцией, за сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах. Для сравнения: 12 декабря сообщалось о 29 929 случаях, 11 декабря — о 30 288, 10 декабря — о 30 873 случаях.



В Петербурге за последние сутки зафиксировано 1968 новых заболевших (вчера сообщалось о 2012). Последний раз этот показатель опускался ниже 2000 чуть больше двух недель назад, 27 ноября.



В Москве тоже снижение — 2894 против 2862 вчера.



В Петербурге за сутки зафиксировали 60 смертей, причиной которых признан коронавирус. Это меньше, чем в последние два дня (61 и 63), но больше, чем 10 декабря (55). В целом по стране насчитали 1 121 летальный исход (вчера 1 132).

