Актриса из Индии расплакалась, став новой мисс Вселенная

Индийская модель и актриса Харнааз Сандху победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Корону ей вручила её предшественница — мексиканка Андреа Меса.
The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагвая.
Как сообщает 13 декабря РБК, финал 70-го конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Эйлате (Израиль). За титул боролись около 80 участниц, от России — Ралина Арабова из Казани. Они демонстрировали купальники, вечерние платья и национальные костюмы, а также отвечали на вопросы.