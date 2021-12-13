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Актриса из Индии расплакалась, став новой мисс Вселенная

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Индийская модель и актриса Харнааз Сандху победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Корону ей вручила её предшественница — мексиканка Андреа Меса.

Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагвая.

Как сообщает 13 декабря РБК, финал 70-го конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Эйлате (Израиль). За титул боролись около 80 участниц, от России — Ралина Арабова из Казани. Они демонстрировали купальники, вечерние платья и национальные костюмы, а также отвечали на вопросы.

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