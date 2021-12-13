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Пробки в Петербурге стремительно растут — уже 7 баллов. КАД ползёт

Движение по улицам осложняет снег.

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Загруженность дорог Петербурга в понедельник, 13 декабря, достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» к началу девятого. Обычно в это время суток в городе 5 баллов.

Пробки наблюдаются на многих магистралях, на набережных Невы. Скорость потока снижена на большой части КАД.

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Комментарии (5)

266413104
Работающие в зоне новой платной парковки угрюмо ухмыляются в вагоне метро
Alex000
Куда ползёт КАД?
Решила в Финляндию сбежать?
265056402
тошниловка по городу
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