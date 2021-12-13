Пробки в Петербурге стремительно растут — уже 7 баллов. КАД ползёт

Загруженность дорог Петербурга в понедельник, 13 декабря, достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» к началу девятого. Обычно в это время суток в городе 5 баллов.



Пробки наблюдаются на многих магистралях, на набережных Невы. Скорость потока снижена на большой части КАД.

